Sarri fuori controllo: "Lazio mandata al macello da Uefa, Fifa e Serie A"

Maurizio Sarri , tecnico della Lazio , è commentato la sconfitta dei biancocelesti a San Siro dopo il match perso per 2-0 contro il Milan . L'ex allenatore di Juve e Napoli ha dichiarato: "Abbiamo fatto un primo tempo notevole dove abbiamo la responsabilità di aver creato tante situazioni senza tramutarle in occasioni clamorose. Abbiamo sofferto a inizio secondo tempo e poi abbiamo rifatto un settore di partita tra i due gol. Prestazione di buon livello perchè pensare di venire qui e non soffrire non è possibile, mi sembra che abbiamo ripreso la strada giusta". Poi su Castellanos ha aggiunto: "Ha fatto un buon primo tempo, per essere la prima dall'inizio ha fatto una buona partita".

La furia di Sarri

Alla domanda sul perchè il centrocampo della Lazio cambiasse sempre, Sarri è scoppiato, dichiarando: "È la scelta dettata da un calendario folle. Io sono ferocemente incazzato con Uefa, Fifa, Lega Serie A e tutta questa banda per questo calendario folle. Stanno mandando questi ragazzi al macello senza che nessuno intervenga. Il calcio è questo: prendi i soldi e scappa. E ora ce ne sono di meno: in Serie C non ti campi di calcio. Tutti questi soldi del calcio vengono immessi per 30-40-50 giocatori".

Sarri su Champions e Immobile

Sul discorso Champions, Sarri ha espresso il suo pensiero: "Noi quando giochiamo in campionato pensiamo al campionato, la Champions è un lusso anche se riconquistarla sarebbe vitale. Sarà un palcoscenico importantissimo". Infine su Immobile ha affermato: "Oggi era molto dubbioso sul fatto di giocare perchè sentiva qualcosa al flessore, per il dottore c'era rischio, lui non se la sentiva e in caso di necessità ci eravamo detti di provare. Ha giocato uno spezzone in cui ha rischiato molto meno rispetto al fatto di partire dall'inizio".