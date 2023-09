Milan-Lazio 2-0: Pulisic-Okafor gol, Leao show! Pioli batte Sarri

Il Milan batte la Lazio a San Siro : decidono il match il gol di Pulisic al 60' e la rete di Okafor all'88'. Straordinaria la prestazione di Leao autore dei due assist decisivi che hanno regalato i tre punti ai rossoneri. Esulta Pioli che dopo il ko nel derby contro l' Inter mette a referto, davanti agli occhi del ct dell'Italia Luciano Spalletti e di Zlatan Ibrahimovic , il terzo successo di fila confermando la prima posizione a quota 18 punti. Non è stata però una partita facile per i rossoneri che nel primo tempo hanno prima subìto le iniziative biancocelesti ( Felipe Anderson per due volte vicino al vantaggio) ma che poi con il passare dei minuti hanno preso in mano il controllo del gioco (occasioni per Leao , Giroud e Reijnders , che al 45' colpisce il palo), risolvendo quindi la partita grazie al gol dell'ex Chelsea e dell'esterno svizzero.

Lazio, quarto ko in sette partite

Per la squadra di Sarri il rammarico di aver commesso pochi errori ma quelli più importanti proprio in occasione dei gol che hanno deciso il match. La reazione successiva alla rete dell'1-0 (e anche a quella del 2-0 con il gol di Pedro annullato per fuorigioco di Immobile) c'è stata ma il Milan ha controllato con ordine non lasciando troppe opportunità ai biancocelesti per rientrare in partita. Poi il colpo del ko firmato da Okafor ma che mette in evidenza anche le grandi qualità di Leao. Per il gruppo di Pioli, invece, la certezza che, dopo il pesante ko nel derby contro l'Inter, è stata ritrovata immediatamente la strada giusta: terza vittoria di fila in altrettante partite in campionato per i rossoneri che per tutto il match hanno dato l'impressione di essere davvero al top da un punto di vista fisico. In classifica il Milan può godersi la vetta a quota 18 punti, la Lazio invece incassa il 4° ko in 7 partite restando ferma a 7 punti.