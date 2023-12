Sarri: “Abbiamo giocato alla pari con l’Inter”. Sull’errore di Marusic…

Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta della Lazio in casa contro l' Inter , decisa dalle reti di Lautaro Martinez e Thuram . Il tecnico biancoceleste ha dichiarato: "La partita è stata buona fino al secondo gol. I primi venti minuti del secondo tempo non abbiamo fatto entrare l'Inter in area, ma è stata giocata una gara alla pari contro un avversario forte, condizionati da un errore e mezzo". L'allenatore ha poi proseguito: "Il pubblico ci fischia per errori passati, ci può stare, ma la gara di stasera è una base sulla quale ripartire".

Così Sarri su Marusic

Sull'errore di Marusic da cui è nato il primo gol dell'Inter, Sarri ha detto: "La palla va giocata dove si vede, non dove viene indicata dall'avversario. Non basta conoscere le squadre per contenerle, noi giochiamo tanto, creiamo situazioni, ma facciamo fatica a trasformarle in gol. Quest'anno siamo sedicesimi per incidenza di realizzazione, l'anno scorso eravamo primi. Bisogna migliorare, abbiamo concluso tre volte in maniera indegna". Sulla differenza rispetto allo scorso anno, infine ha concluso: "Basta vedere il numero dei gol degli attaccanti. Il numero di palloni che giochiamo in area sono gli stessi, così come le conclusioni, ma non troviamo il gol. Probabilmente non abbiamo mai avuto gli attaccanti nelle giusti condizioni. La nostra dimensione? Una via di mezzo tra il secondo posto dello scorso anno e quello che stiamo facendo adesso".