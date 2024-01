Sarri: "Pareggio? Non ho mai firmato neanche una cambiale in vita mia"

"Ci prepareremo, ma sinceramente ci credo poco . Giochiamo contro una delle squadre più forti d'Europa, abbiamo il 25-30% di possibilità al massimo di andare in finale, ma dobbiamo giocarcele tutte". Sono le parole di Maurizio Sarri alla vigilia del match di Supercoppa contro l'Inter di Inzaghi , in programma il 19 gennaio a Riad. La vincente sfiderà una tra Napoli e Fiorentina , che a loro volta si affronteranno nella prima gara del nuovo format a 4 squadre. "I trofei danno sempre soddisfazione. C'è comunque una distinzione tra quelli che risolvono problemi economici per la società e quelli che non lo fanno", ha dichiarato il tecnico.

Sarri: "Non faccio polemiche sterili"

"Se faccio delle critiche è perché tengo al calcio italiano, non per fare polemiche sterili". L'ex allenatore della Juve ha poi fatto il punto sugli infortunati. "Zaccagni ha ancora dolore al piede, speriamo di recuperarlo per la partita, ma poi andrà fermato prima o poi. Castellanos è difficile. Si sono fermati anche Patric e Cataldi, ma per problemini che non preoccupano".