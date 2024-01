Inzaghi risponde così ad Allegri su guardie e ladri. Su Lukaku e Supercoppa...

RIAD (ARABIA SAUDITA) - Chiamato a difendere il titolo conquistato la scorsa stagiona (3-0 al Milan in finale), Simone Inzaghi può entrare nella storia diventando il primo allenatore a vincere cinque Supercoppe italiane. Il tecnico piacentino, infatti, al momento condivide questo record con Fabio Capello e Marcello Lippi, ma se dovesse tornare da Riad con la coppa... Il primo ostacolo da superare sarà proprio la sua ex squadra, quella Lazio con cui trionfò nel 2017 e nel 2019. L'Inter affronterà i biancocelesti di Maurizio Sarri domani alle 20 italiane in semifinale e la vincente sfiderà nell'ultimo atto una tra Napoli e Fiorentina, le altre due semifinaliste in campo stasera. Un nuovo format per assegnare il primo titolo della stagione. Nella conferenza stampa della vigilia, Simone Inzaghi ha presentato la sfida contro i capitolini.