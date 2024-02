Lazio nella bufera: è rottura tra Sarri e Lotito

Di questi tempi, meglio non incrociarsi. Tacito accordo tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito , ma a Formello non si può certo ignorare il grande gelo calato tra i due condottieri della Lazio. È presto per dire se il rapporto sia arrivato definitivamente al capolinea, Fabiani prova a fare da paciere e allo stesso tempo da pompiere su un fuoco tornato a divampare a grandi altezze.

Guerra e pace in casa Lazio

Il ds è l'unica figura diplomatica e ottimista che ancora resiste di fronte alle ceneri di un obiettivo quarto posto che sembra spegnersi gradualmente. Ma un ottavo di finale di Champions League da giocare con un minimo vantaggio nel risultato, più una semifinale di Coppa Italia in programma ad aprile contro la Juventus, provano a consolare i pessimisti.

Attenzione però a rimanere a lungo in mezzo a due fuochi così incandescenti: tecnico e patron si evitano, ma non se le mandano di certo a dire. Tempi di guerra alternati a lunghi momenti di pace, un classico di casa Lazio, però uscite pubbliche così nette difficilmente si erano viste.



La sconfitta di Firenze ha fatto detonare il malumore, generato da punti di vista completamente opposti con al centro il mercato estivo. I due restano chiusi nel loro scontento che, molto probabilmente, li spingerà verso l’addio a giugno: ci sono guasti tecnici legati ai limiti di rosa e alle croniche amnesie.

"La società è stata chiara sul mercato"

Sarri ha tolto il velo nel post-gara di Firenze, inchiodando ogni componente della piramide alle proprie colpe: "Ognuno si prenda le sue responsabilità. La società a luglio è stata chiara su chi faceva il mercato. Non so se abbiamo la struttura materiale e mentale per fare tre-quattro competizioni", è stata l'ammissione del tecnico che ha mandato su tutte le furie Lotito.

Il presidente dei "100 milioni spesi", cifra più volte sbandierata dal patron per rivendicare uno sforzo che, da quando è alla Lazio, non s'era mai visto per alcun allenatore. Secondo Lotito la squadra è più competitiva rispetto a quella che neanche un anno fa chiuse seconda in classifica, è inaccettabile vederla ottava oggi, dopo gli enormi sforzi economici.

E invece si prosegue con un'instabilità mentale preoccupante, alcuni dei nuovi acquisti su cui il patron puntava fortemente si vedono col contagocce (Castellanos), altri sono spariti completamente dai radar (Kamada).

Il cortocircuito è che Sarri - per mantenere aperto un ciclo che già considerava ampiamente chiuso - aveva richiesto elementi pronti per il campionato italiano, garanzia assoluta per stabilizzarsi su un livello alto e sempre competitivo.

Sarri-Lazio: finale già scritto?

Invece questa Lazio sembra essere scoppiata sul più bello, brillante solo nelle vetrine della Champions, pigra e monotona nelle serate qualsiasi del campionato. Lotito e Sarri non potranno evitarsi per sempre, anche perché Milan e Bayern Monaco potrebbero peggiorare la salute di un matrimonio che vede qualcosa in più delle semplici titubanze. Intanto il gelo imperversa e rischia di incancrenire le prospettive di una stagione che a Roma, come spesso accade, sembra essersi già conclusa a marzo. Ad alcuni non serve neanche attenderne il finale.