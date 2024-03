Martusciello: "Lazio, ora mettiamo l'elmetto. Immobile e Luis Alberto..."

La Lazio esce sconfitta anche dal match casalingo contro l' Udinese : è il quarto ko consecutivo per la squadra di Sarri , oggi guidata da Martusciello , considerando Serie A e Champions League . Al termine della sfida dell'Olimpico contro la squadra di Cioffi ai microfoni si è presentato il vice di Sarri, che ha dichiarato: "L'Udinese ci ha colpito tra il primo e il secondo tempo. Al primo errore siamo passati sotto. Il primo tempo si era fatto abbastanza bene, c'è un alone di negatività che ci condiziona e di conseguenza ci si tira addosso tutto il resto. C'è da metterci l'elmetto e reagire alle difficoltà, ci prendiamo le critiche e ne faremo tesoro per le prossime. Se pensiamo ai gol di oggi non siamo soddisfatti della fase difensiva".

Martusciello su Immobile, Luis Alberto e Castellanos

Martusciello ha proseguito: "In questo momento ci manca un po' di spirito di iniziativa, di fare quella corsa in più per dare solidità. Nel primo gol preso eravamo in 7 in area di rigore, è mancata l'attenzione nel dettaglio. Immobile e Luis Alberto out? Scelta dettata dal momento in cui servivano giocatori più freschi, volevamo aumentare la pressione offensiva. Ciro e Castellanos insieme? Sono due punte centrali e si fa fatica a giocare insieme, si rischia di pestarsi i piedi. Al momento non c'è la condizione. Negli ultimi 20 giorni abbiamo giocato ogni 3 giorni con squadre di livello. Tranne la vittoria di Torino è stato tutto un rincorrere, non c'è possibilità di recuperare energia mentale e ci si arriva con il fiato corto. C'è stato un percorso importante in Champions League, ora abbiamo bisogno di movimento e dinamismo. Non dobbiamo confrontare il cammino di quest'anno con quello dell'anno scorso".