De Laurentiis sulle dimissioni di Sarri: "Troppo facile, gesto da perdente"

"Non si lascia la squadra a pochi mesi dalla fine"

"La sua decisione mi ha molto stupito, perché quando non si è più agli albori della carriera da allenatore ci si deve assumere le proprie responsabilità e portarle a termine fino alla fine - ha dichiarato De Laurentiis - . Troppo facile dare le dimissioni. Ovviamente non conosco i motivi interni di questa decisione, ma sia lui sia Lotito dovevano trovare insieme una soluzione. Non si lascia una squadra a pochi mesi dalla fine del campionato. Chi da le dimissioni è un perdente", ha concluso il presidente del Napoli.

De Laurentiis a Paramount Plus

Nel pre-partita il presidente del Napoli ha affermato: " Per noi stasera è importante passare il turno, soprattutto in vista del nuovo Mondiale per club. E in caso di vittoria confermo quanto già esternato, ovvero che darò più di 10 milioni ai calciatori”.