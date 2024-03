"Dieci milioni se battete il Barcellona": De Laurentiis e il premio shock!

NAPOLI - Dieci milioni di euro di premio extra in caso di successo al Camp Nou e conseguente qualificazione ai quarti di finale di Champions League. È la ricompensa stanziata per i calciatori azzurri dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: da una vittoria in Catalogna contro il Barcellona, infatti, passa la possibilità di accedere al Mondiale per club in programma nel 2025. Al momento, l'ultimo posto a disposizione per l'Italia è occupato dalla Juventus, avanti nel ranking rispetto ai campani ma che, a differenza di quest'ultimi, non ha modo di incrementare il proprio punteggio essendo stata - la scorsa stagione - penalizzata in campionato e - la scorsa estate - squalificata dalle competizioni europee.