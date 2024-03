Tudor, debutto con la Juve: “Non credo al destino, sono grato a loro perché...”

ROMA - Igor Tudor è pronto al debutto come allenatore della Lazio che avverrà sabato sera (18:00) in casa contro la Juventus . L'ex allenatore del Marsiglia ha parlato nella conferenza stampa della vigilia della sfida ai bianconeri facendo il punto della situazione della squadra dopo la pausa : "I Nazionali sono in buono stato, senza problemi. Questo è importante. Il problema è che si è lavorato poco con loro. Con gli altri abbiamo lavorato bene, facendo 6/7 allenamenti. I ragazzi hanno voglia di fare, con la giusta applicazione e abbiamo fatto una settimana di buon lavoro".

Debutto all'Olimpico

"Sensazioni sempre positive, da uno che fa parte dello sport. Si guarda a questo come una sfida, di essere bravo, di vincere e gioire come è giusto che sia. È una gara contro un avversario importante. Le motivazioni sono sempre alte, poi la partita va preparata nel modo giusto, in attacco, in difesa. sui piazzati. Un allenatore pensa a come preparare la squadra, dandole quello che lui è. Io penso che la squadra debba essere sempre lo specchio di un allenatore. Ci vuole tempo, io sono qua da poco. Servirà la pazienza di fare questa trasformazione da squadra di un allenatore a squadra di un altro. Ci proverò a farlo in fretta, ma all’inizio non sarà perfetta e non sarà quello che voglio. Col tempo si migliora".