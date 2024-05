Gelo Lazio-Tudor: intesa difficile sulle strategie

ROMA - La permanenza di Igor Tudor alla Lazio non può definirsi in bilico, ma di sicuro non è più da dare per scontata. Venti di crisi agitano gli umori di Formello, il futuro biancoceleste potrebbe clamorosamente subire un nuovo colpo di scena a due mesi e mezzo dalle dimissioni di Sarri. Quell’abiura che ha creato la prima grande spaccatura di una stagione che per Lazio evidentemente non si è ancora conclusa definitivamente. E nessuno può permettersi di andare in vacanza. Tudor sperava di staccare la spina dopo aver consegnato a Lotito l’accesso in Europa League con un bilancio di 18 punti in 9 partite: i risultati hanno dato ragione alla scelta del presidente, che ha evitato l’opzione traghettatore per ingaggiare un sergente di ferro e affidargli le chiavi del progetto tecnico con un contratto di un anno e mezzo a 2,5 milioni di euro a stagione. Qualcosa però col passare delle settimane sembra essersi rotto, colpa di quel malumore che nelle ultime giornate serpeggiava in parallelo ai risultati positivi che Tudor continuava a garantire, nonostante un amore mai sbocciato con lo spogliatoio.