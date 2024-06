Lotito su Tudor: "Voleva cambiare otto giocatori, ma ci tengo a dire che..."

Claudio Lotito ha commentato la situazione che sta vivendo la Lazio, con l'addio di Igor Tudor arrivato in seguito agli ultimi confronti con la società biancoceleste. Il motivo principale della separazione tra il tecnico croato e la Lazio risiede in questioni di mercato, come spiegato dal presidente del club avvicinato dall'ANSA a margine della chiusura della campagna elettorale di Forza Italia a Napoli: "Tudor? Ci ha chiesto di cambiarne otto, troppi per un gruppo che noi reputiamo all'altezza, ma se ne è andato da persona per bene, ci tengo a dirlo. Il nuovo allenatore? Lo saprete presto, abbiamo le idee chiare ma non ho ancora firmato nessun contratto".