Castellanos infortunato, esito esami Lazio: c’è lesione, quanto resterà fuori

Le parole di Lotito

"Vediamo che succede. Intanto noi siamo già qualificati, gli altri si devono qualificare". Sono le parole del presidente della Lazio, Claudio Lotito, a margine della celebrazione per i 125 anni della Lazio - alla quale hanno partecipato anche l'attaccante Gustav Isaksen e il centrocampista Nicolò Rovella - tenutasi presso la sala Tatarella della Camera dei Deputati e organizzata dal Lazio club Montecitorio, in merito al possibile derby in Europa League contro la Roma. "A giugno ho avuto una manifestazione con 12 mila persone contro di me perché avevo scelto Baroni e perché avevo portato giocatori sconosciuti, che oggi ci chiedono tutti - prosegue il numero uno biancoceleste, tornando sul suo operato -. A dicembre ho avuto offerte a cifre importantissime e non ho venduto nessuno. Voglio che la Lazio raggiunga quei ruoli che gli competono a livello nazionale e internazionale". Poi, sul rinnovo di Pedro, Lotito ammette come sia un "ragazzo d'oro, con il quale ho un grande rapporto, starà a lui stabilire se vuole continuare o meno. La società è a disposizione per trovare tutte le soluzioni".