Maldini si prende la Lazio e punta la Juve: "La verità sul mio ruolo con Sarri e cosa mi è sempre mancato"

"Il mio pensiero è super positivo, mi sono subito trovato bene e sentito a casa. Conoscevo già qualcuno. Non vedo l'ora di giocare, allenarmi e continuare su questa strada e far vedere quello che posso fare. Penso che sia il momento giusto e la piazza giusta". Così Daniel Maldini nel corso della sua conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Lazio. Sul suo ruolo in campo, ha proseguito: "Ho fatto subito una chiacchierata con Sarri e mi ha espresso le sue idee, il mio ruolo sarà quello di centravanti. Sarà una cosa nuova ma sono contento. Se mi manca la convinzione per fare il salto di qualità? Non credo mi manchi quello, piuttosto mi è mancato avere gente che credesse in me - ha sottolineato la 24enne punta figlia d'arte, arrivato a Formello in prestito dall'Atalanta - La continuità è la cosa più importante per un calciatore, spero di trovare continuità. Nel tempo ho maturato una consapevolezza che mi rimanere concentrato per tutta la partita. La pressione c'è in ogni ruolo - ha aggiunto l'ex Milan e Monza - L'attaccante scende in campo per segnare, ma se fa segnare gli altri è comunque positivo, quindi non sono ossessionato dal gol".