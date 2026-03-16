Edoardo Motta decisivo contro il Milan, la Lazio ringrazia la Juve: chi è l'ex portiere bianconero

La Lazio ha battuto 1-0 il Milan grazie al gol di Isaksen ma non va sottovalutato l'apporto di Edoardo Motta , giovanissimo portiere biancoceleste che da una settimana all'altra si è ritrovato a essere il titolare. Quando Provedel si è infortunato ( stagione praticamente finita per lui ), Maurizio Sarri ha deciso di dare fiducia al classe 2005 , acquistato nel corso del mercato invernale al posto di Mandas. Mai scelta è stata più azzeccata. In due presenze, infatti, Motta ha convinto tutti: soltanto 1 gol subito, una media di 3 parate a partita e 1,25 gol evitati . Molti non sanno però che il nuovo portiere biancoceleste è stato anche un giocatore della Juve .

Un prodotto del settore giovanile bianconero

Nato a Biella, Motta ha mosso i suoi primi passi nel calcio proprio nelle giovanili della Juve, con cui ha giocato fino al 2021. Da quell'anno sono arrivate poi diverse esperienze in prestito, tra Alessandria, Monza (con cui ha vinto il campionato Primavera 2) e Reggiana. Proprio quest'ultima squadra, nell'estate del 2024 ha deciso di puntare su di lui, acquistandolo a titolo definitivo per circa 600mila euro. In maglia granata Edoardo ha giocato prima con l'U19 per poi passare in Prima Squadra, in Serie B. In totale il suo score è stato di 24 presenze, 35 gol subiti e 5 porte inviolate. Numeri importanti, che a settembre 2025 lo hanno fatto esordire con l'Italia U21 e poi gennaio scorso hanno convinto la Lazio ad comprarlo per poco più di 1 milione di euro.

Motta alla Lazio: una buona notizia anche per la Juve

Il trasferimento di Edoardo Motta in biancoceleste è stata un'ottima notizia non solo per Maurizio Sarri, che ora può contare su un portiere giovane ma già affidabile, ma anche per la Juve. Al momento del trasferimento alla Reggiana, infatti, i bianconeri avevano inserito una clausola sulla futura rivendita del 50%. Metà della cifra pagata dalla Lazio (circa 500mila euro) è andata quindi nelle casse della Vecchia Signora, che ha potuto monetizzare ancora da un talento cresciuto nel proprio vivaio.

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