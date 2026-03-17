L'altro Motta, quello decisivo: dall'addio Juve con regalo alle mani per lo Scudetto Inter

"La prima volta in uno stadio così"

Il portiere è stato decisivo con diversi interventi difficili, ha chiuso la porta ai rossoneri di Allegri che con una vittoria si sarebbero portati a -5 dall'Inter capolista. In poche parole, una serata magica che Edoardo ha commentato così dopo il triplice fischio: "È la prima volta che gioco davanti a uno stadio così, ne approfitto per ringraziare tutti i tifosi allo stadio. Mi ha fatto piacere vederlo pieno, un’atmosfera molto calda. Spero che lo viva chiunque. Grazie ai tifosi che oggi erano presenti. Volevo ringraziarli anche per questo, mi hanno tenuto attivo e non mi hanno fatto pensare a quella sbavatura. Quando non si prende mai la palla è difficile se gli altri arrivano con molta frequenza verso l’area di porta, era un forcing del Milan e penso abbiamo retto bene. Bisogna saper soffrire e penso che la squadra lo abbia fatto nel modo corretto".