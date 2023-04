Baroni, dal gol scudetto a Napoli alla scuola Juve: Lecce snodo campionato

Tutti i riflettori puntati su Lecce. Al Via del Mare i giallorossi ospiteranno il Napoli nella giornata prima di Pasqua e sarà un incontro con qualcosa di speciale al di là della classifica. I giallorossi, dopo la vittoria contro l'Atalanta di febbraio, vengono da un filotto negativo - ultima la sconfitta di Empoli con il rigore di Caputo - figlio di una tranquillità di classifica che ha giocato brutti scherzi, come lo stesso Baroni ha affermato nel post contro gli azzurri. Ora una sfida che si prepara da sola, ovvero quella con la capolista della Serie A , nella quale il tecnico dei salentini ritrova il suo passato dopo che all'andata la sua fu la prima squadra ad arrestare la corsa degli azzurri al Maradona pareggiando per 1 a 1. Kvaratskhelia e i suoi vogliono dimenticare il 4-0 casalingo subito contro il Milan , ma Lecce è insidiosa e la testa è comunque in parte alla sfida di Champions League contro i rossoneri.

Baroni, lo scudetto al Napoli e la scuola Juve

Baroni tra i tifosi partenopei ha lasciato un ricordo indelebile da calciatore. L'ex difensore nel 1990 è stato uno dei protagonisti dello scudetto del Napoli, il secondo per i campani, e proprio un suo gol contro la Lazio all'ultima giornata consegnò la certezza del tricolore alla sua squadra. Sono passati oltre trent'anni e oggi Napoli si ritrova a un passo da quel titolo, ravvivando più che mai la memoria dei sostenitori azzurri.

Dopo la carriera da calciatore per Baroni una lunga gavetta da allenatore, passando anche per esperienze importanti come la chiamata della Juventus dove guiderà la Primavera per due stagioni. Oggi alla guida di un Lecce dei miracoli che 'fino alla fine' dovrà conquistarsi la salvezza in campionato e che ora, a 10 partite dal termine, mette il tecnico a confrontare presente e passato.