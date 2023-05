Baroni, conferenza Lecce-Spezia: Hjulmand e la contemporaneità

Tre punti importanti per la lotta salvezza: Lecce e Spezia non possono fare calcoli per evitare la retrocessione in Serie B. Entrambe le squadre sono reduci da buoni risultati : i salentini vengono dal pareggio dell'Olimpico contro la Lazio , mentre i i bianconeri dalal vittoria contro il Milan. Baroni ha presentato il match in conferenza stampa.

Lecce-Spezia, le dichiarazioni di Baroni

L'allenatore ha parlato subito delle condizioni fisiche di Hjulmand, che nei giorni scorsi ha subito una lieve elongazione muscolare: "Domani valuteremo se ci può essere o se ci sarà un suo compagno di squadra. Non cambia molto, faremo le valutazioni con calma. Blin? Sicuramente giocherà, è sempre stato in campo con noi e ci sta dando molto. Ci sono un paio di alternative di ragazzi che stanno bene e sono pronti". Sulla mancata contemporaneità: "Si entra in un tema delicato. In questo momento non abbiamo la possibilità di perdere energie in queste cose, non voglio guardare oltre. Affrontiamo una squadra che sta bene, dobbiamo assolutamente pensare solo allo Spezia". Su Semplici: "Con lui ci siamo trovati da ragazzini a giocare per strada, abbiamo vinto un campionato insieme e poi ognuno ha fatto la propria carriera. Siamo contenti perché, in un paesino così piccolo, non è facile avere due calciatori di Serie A. Ma domani ognuno darà il massimo per la propria squadra". Poi sui singoli: "Di Francesco sta benissimo, è stato preservato contro la Lazio. Ma anche Strefezza sta bene, la squadra può assorbire queste assenze. Colombo? A Roma mi è piaciuto, ha dato riferimenti. Ceesay ha caratteristiche diverse, ma abbiamo fiducia nei nostri attaccanti. Pongracic? Sta bene, in allenamento sta facendo benissimo. Ora vediamo nei match, è un'opzione in più".