Krstovic si presenta a Lecce: "I miei idoli? Due ex attaccanti della Juve"

Nikola Krstovic si è presentato in Serie A, ancora prima che in conferenza, con un gol alla Fiorentina. Una rete importante perché ha permesso al Lecce di pareggiare la sfida del Franchi, dopo aver accorciato le distanze con Rafia. Il classe 2000 è una nuova scoperta di Corvino, bravo e attento quando si parla di giovani stranieri, ed è montenegrino, da dove, in tempi passati, lo stesso dirigente ha scovato Vucinic e Jovetic. "Non c'è due senza tre" ha detto il responsabile dell'area tecnica giallorossa prima di lasciare la parola all'attaccante.