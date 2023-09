D'Aversa post Lecce-Genoa: "Ora la Juve, l'affrontiamo con entusiasmo"

Il Lecce continua a stupire. I salentini, nell'anticipo del venerdì sera, si sono imposti sul Genoa con il risultato di 1-0 raggiungendo il momentaneo secondo posto in classifica alle spalle dell' Inter . A decidere la sfida ci ha pensato Oudin con una magia da fuori area che è valsa i tre punti per la squadra di D'Aversa .

Al termine della sfida, il tecnico dei giallorossi ha dichiarato: "Era una partita molto delicata, il Genoa veniva da un periodo positivo dopo il pareggio contro il Napoli. Ai ragazzi ho chiesto di cercare a tutti i costi il risultato, sia in parità che in superiorità numerica siamo stati bravi a pazientare. Penso che il risultato sia più che meritato. Noi stiamo lavorando per ottenere il massimo, stiamo occupando una posizione che oggettivamente non ci compete. Stiamo lavorando con entusiasmo ma questo non deve diventare euforia perchè poi significherebbe sbagliare".

D'Aversa: "Domani capovolgeremo la classifica"

D'Aversa ha proseguito: "La posizione in classifica è meritata, lavoriamo giorno per giorno. Premio come migliore allenatore d’agosto? Fa già parte del passato, è un premio che va condiviso con i ragazzi e con la società. Pensiamo al presente e alla partita di martedì contro la Juventus. Sicuramente ora c’è più entusiasmo, affronteremo una squadra fortissima come la Juve, dobbiamo farlo con entusiasmo e consapevoli del fatto che alcune caratteristiche devono fare parte del nostro Dna" per poi concludere: "C'è un atteggiamento giusto anche da chi non è entrato in campo. Ognuno deve avere un obiettivo personale, ma sempre a servizio del gruppo. Domani mattina capovolgeremo la classifica..."