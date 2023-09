Non siamo il 'Leccester': D’Aversa e Juventus-Lecce, "Loro da Scudetto"

Su Juve-Lecce

Una gara affascinante, che mai che il Lecce avrebbe sognato di giocare proprio davanti ai bianconeri in classifica. "Non mi stancherò mai di dire che è bello ed è giusto che ci sia entusiasmo - ammette D'Aversa -. Ma è necessario restare concentrati su quello che è il nostro obiettivo, cioè il raggiungimento della salvezza. Questi risultati sono arrivati grazie al lavoro quotidiano sin qui fatto. Sin dal mio arrivo ho visto e percepito grande entusiasmo: è giusto averlo, ma dobbiamo restare sempre sul pezzo". Sull'imbattibilità in campionato che domani sera sarà messa a dura prova, il tecnico è esplicito: "Ci sono stati alcuni episodi in cui siamo stati abbastanza fortunati, ma ciò non significa che non ci siamo guadagnati la posizione attuale. Ma non è detto che, siccome siamo ancora imbattuti, non abbiamo commesso errori in fase difensiva, dove abbiamo ancora delle cose da migliorare".