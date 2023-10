Lecce, D'Aversa: "Due dubbi di formazione. Su Banda..."

Il Lecce vuole continuare a tenersi lontano dalla zona rossa della classifica, ecco perché la trasferta di Udine è molto importante per la formazione allenata da Roberto D'Aversa, tra le più giovani in Europa. I bianconeri sono alla ricerca della prima vittoria in campionato, mentre i pugliesi vogliono proseguire il buon avvio di stagione, nonostante il punto nelle ultime tre giornate (due partite contro Juventus e Napoli). Ripartire dal pareggio col Sassuolo, questo il diktat del tecnico giallorosso alla vigilia in conferenza.

Udinese-Lecce, le quote

Udinese-Lecce, conferenza D'Aversa

Roberto D'Aversa ha parlato alla vigilia della sfida contro l'Udinese: "L'avversario non rispecchia la sua posizione in classifica. Dobbiamo essere detertminati e vogliosi di fare risultato su un campo difficile. Sappiamo qual è il nostro obiettivo e non possiamo non essere predisposti mentalmente ad affrontare una partita così in Serie A. Servirà tantissima attenzione mentale e pochissima distrazione per portare a casa un risultato positivo". Sulle condizioni del gruppo: "Tutti sono rientrati dalle Nazionali molto bene e anche chi è rimasto ha lavorato bene. In queste settimane abbiamo lavorato per migliorare la condizione fisica e tenere alto il ritmo".

Sulla formazione: "Meglio avere dubbi che essere in emergenza. Ho due o tre ballottaggi in testa ma questo significa che la squadra sta lavorando bene". In chiusura sui singoli: "Oudin e Sansone sono arrivati in condizioni diverse, ma ora sono in ottime condizioni e prevalgono soltanto le scelte tecniche. Banda si è allenato con la squadra da inizio settimana, valuteremo tutto".