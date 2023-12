D'Aversa: "Polemiche? Rigore netto!". E sul gol annullato col Milan...

Ancora una volta un pareggio raggiunto nel finale. Non muore mai il Lecce di Roberto D'Aversa , che con il rigore trasformato in pieno recupero da Piccoli fa 1-1 contro il Bologna al Via del mare . Un punto che consente ai giallorossi di staccare nuovamente in graduatoria il Genoa , che ieri ha ottenuto lo stesso risultato contro l' Empoli . Tante controversie per il tiro dal dischetto concesso nel finale ai giallorossi, ma D'Aversa, come affermato a Dazn, non ha nessun dubbio sul fallo commesso dal Bologna nella propria area.

D'Aversa e il rigore in Lecce-Bologna

Così il tecnico giallorosso nel post gara: "Un risultato insperato, ma Falcone ha avuto l'intuizione di andare in mischia nel finale. Non ci sono dubbi sull'episodio: ho sentito polemiche in merito al rigore concesso (da parte di Thiago Motta, ndr), ma non credo ci siano interrogativi in quel frangente. L'unico dubbio poteva essere sul fuorigioco, ma appurato non fosse offside credo che il rigore sia netto. Anzi, se dobbiamo guardarla al meglio, c'era anche un cartellino rosso perché era chiara occasione da gol. Nel primo tempo meglio noi, nel secondo tempo loro hanno segnato e potevano chiudere la partita. Ma credo che alla fine il risultato sia giusto, specie per quanto creato nella prima frazione. Cosa ho pensato quando c'è stato il contatto in area? Dalla panchina s'era visto che c'era stato contatto da rigore, abbiamo aspettato la conferma sul fuorigioco. Eravamo memori dell'esperienza vissuta col Milan, quando avevamo esultato per 2 minuti vedendoci poi togliere un gol che per me non era da annullare, ma non voglio fare polemica. Anche a Verona a Piccoli hanno annullato un gol, lì era stato bravo a non esultare prima... Guardiamo gli aspetti positivi, i ragazzi non mollano mai, anche aiutati dal pubblico".