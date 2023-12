D'Aversa, Krstovic e la crisi del gol: "Continuiamo a servirlo bene"

Tre pareggi consecutivi e un successo che manca dal 22 settembre, contro il Genoa, per il Lecce che nelle restanti giornate ha totalizzato soltanto cinque punti dopo una partenza sprint. Ecco perché quella contro l'Empoli sarà un vero e proprio scontro salvezza per la formazione allenata da D'Aversa. La voglia è quella di invertire il trend e ritrovare tre punti per ridare serenità al gruppo e all'ambiente. Alla vigilia della gara è intervenuto in conferenza proprio il tecnico dei salentini.