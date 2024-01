"Ma non stava perdendo 2-0?”: Sinner sorprende anche D'Aversa

Genoa-Lecce, le parole di D'Aversa

Roberto D'Aversa è rimasto sorpreso dalla vittoria di Sinner: "Ah non sapevo avesse vinto Sinner. Ero rimasto che perdeva 2 a 0 e ha fatto la stessa rimonta del Genoa". Poi sulla partita: "L'unica lacuna dei ragazzi è quella di non aver chiuso la partita e poi come capita in Serie A un gol cambia la gara e siamo qui a commentare una sconfitta. Mi dispiace per loro perché so come lavorano durante la settimana, ma c'è sicuramente da migliorare. Loro sono stati più determinati di noi". Sul calendario nelle prossime gare: "Fino adesso abbiamo affrontato partite difficili, non credo sia un problema di gol perché quelli li abbiamo sempre fatti. Dobbiamo chiudere le partite, solo questo". A chiudere: "Credo sia più un problema di mentalità e non fisico".