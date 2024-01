Jannik, che vuoi fare? Sinner non lo dice, ma il messaggio fa sognare tutti...

MELBOURNE (Australia) - Non ancora smaltita la 'sbornia' per il primo successo in carriera in uno Slam, agli Australian Open nell'infinita finalissima vinta in rimonta 3 set a 2 contro il russo Daniil Medvedev, che Jannik Sinner guarda già avanti. Nella didascalia di un tweet pubblicato sul proprio account X, sopra a tre foto che lo immortalano sorridente con il trofeo in mano, il fenomeno del tennis italiano mostra tutte le proprie ambizione e mentalità: "Non smettere mai di combattere. Il mio primo titolo del Grande Slam, senza parole, forza!!!!!!". Accanto, il dettaglio che non è sfuggito agli utenti dei social e che sta facendo sognare i tifosi: quattro coppe in sequenza, come a indicare il proprio obiettivo di conquistare, dopo gli Australian Open, anche Us Open, Wimbledon e Roland Garros.