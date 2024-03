Gotti ufficiale al Lecce, è lui il sostituto di D'Aversa: il comunicato

Dopo la scelta di esonerare Roberto D'Aversa per la sconfitta nello scontro diretto contro il Verona e soprattutto per la testata ad Henry, il Lecce ha scelto ufficialmente il suo nuovo allenatore. Il club giallorosso ha infatti deciso di affidarsi a Luca Gotti con un contratto fino al termine della stagione. L'ex Udinese e Spezia avrà il compito di guidare i pugliesi alla salvezza, con un vantaggio in questo momento di un solo punto sul Frosinone terzultimo. Gotti farà il suo esordio sul campo della Salernitana sabato 16 marzo alle ore 18.