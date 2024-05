Gotti applaude il Lecce: “Queste cose mi mettono i brividi”

Il Lecce potrebbe conquistare l'aritmetica salvezza al termine di questa giornata in caso di vittoria e contemporanea sconfitta dell'Udinese contro il Napoli. Ma i salentini avranno di fronte un avversario ostico, in cerca di punti per la permanenza in Serie A : il Cagliari di Ranieri . Intanto Gotti ha presentato il match in conferenza stampa, applaudendo i propri tifosi.

Cagliari-Lecce, la conferenza di Gotti

“I complimenti di Ranieri? Il Lecce visto in queste partite credo gli piaccia davvero, conoscendolo. Sa perfettamente come contrastarci, parliamo di un maestro. Nella sua carriera ha accettato sfide. È un grande punto di riferimento per me, anche dal punto di vista del comportamento. Mi piacerebbe essere come lui" - ha spiegato Gotti in conferenza. Poi sul discorso salvezza: “Diciamo che il Lecce forse è già salvo, probabilmente è già salvo, io penso che possa essere già salvo. Ma la realtà è che oggi non lo è, lo dice la matematica. È l’unico modo giusto di vedere le cose”. Sul sold-out nel settore ospiti: “415 biglietti andati in 7 minuti. Queste cose mi mettono i brividi. Cosa mi sta dando il Salento? Solo quando la nave sarà ormeggiata farò dei discorsi simili. Il percorso mi impedisce di godere della bellezza di questa terra e delle persone. Ho poco tempo a disposizione per l’aspetto personale. La gente mi manifesta ovunque passione e affetto”. Infine ha rivolto anche dei complimenti a Oudin: "Mette a servizio del gruppo le sue qualità tecniche, non solo il palleggio. È uno dei giocatori più importanti della categoria per passaggi chiave, significa che ha una velocità importante nella testa”.