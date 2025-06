Giampaolo esonerato dal Lecce: la nota ufficiale e i possibili sostituti

Lecce, tutti i nomi per il dopo Giampaolo

Il direttore sportivo del Lecce, Pantaleo Corvino, è ora chiamato a sfogliare la rosa dei possibili sostituti di Giampaolo. In pole ci sarebbe Davide Nicola, libero dopo la separazione dal Cagliari, condotto anch'esso alla salvezza addirittura con un turno d'anticipo. Il calcio pragmatico e aggressivo dell'ex Torino piace molto al ds e alla propsietà dei salentini, pertanto sarebbe pienamente compatibile con la filosofia del club. L'altro nome preso in esame è quello di Eusebio Di Francesco, fresco di retrocessione con il Venezia, squadra con la quale è però riuscito a tratti a fare un bel calcio. Per lui sarebbe un ritorno al Via del Mare vista la breve esperienza da luglio a dicembe 2011 quando venne esonerato dopo 14 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 10 ko).