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Banda dimesso dopo lo shock in Napoli-Lecce: le condizioni e il comunicato ufficiale

Buone notizie per il giocatore giallorosso dopo lo spavento vissuto sabato al Diego Armano Maradona
2 min
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Banda dimesso dopo lo shock in Napoli-Lecce: le condizioni e il comunicato ufficiale © LAPRESSE
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NAPOLI - Lameck Banda è stato dimesso dall'ospedale Cardarelli dopo che gli esami hanno dato esito negativo. Passata quindi la paura vissuta sabato sera in occasione di Napoli-Lecce quando l'attaccante giallorosso aveva accusato un malore. Lamekc si era accasciato a terra dopo un contrasto di gioco, aveva ripreso conoscenza quasi subito ma era stato sostituito per essere trasportato in ambulanza in ospedale per ulteriori accertamenti. Dopo la partita l'allenatore Eusebio Di Francesco aveva parlato così dell'accaduto con cauto ottimismo: "Ci siamo un po' preoccupati per il ragazzo, ma sembra che sia solo una brutta botta che lo ha condizionato. Ho avuto paura, sì, è stata una botta sul petto, sulla parte destra, credo che la situazione si risolverà al meglio". Anche Antonio Conte aveva ammesso la preoccupazione: "Mi sono preoccupato quando ho visto che metteva la mano sul petto. Mi sono scaraventato sul campo e ho gridato per i soccorsi. Abbiamo vissuto nel tempo altre situazioni simili e non le auguriamo a nessuno".

Il comunicato del Lecce

Nella mattinata il Lecce ha comunicato la lieta notizia: "Il calciatore Lameck Banda è stato dimesso questa mattina dall’ospedale Cardarelli dopo una serie di accertamenti che hanno dato esito negativo".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lecce

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