Banda dimesso dopo lo shock in Napoli-Lecce: le condizioni e il comunicato ufficiale

NAPOLI - Lameck Banda è stato dimesso dall'ospedale Cardarelli dopo che gli esami hanno dato esito negativo. Passata quindi la paura vissuta sabato sera in occasione di Napoli-Lecce quando l'attaccante giallorosso aveva accusato un malore. Lamekc si era accasciato a terra dopo un contrasto di gioco, aveva ripreso conoscenza quasi subito ma era stato sostituito per essere trasportato in ambulanza in ospedale per ulteriori accertamenti. Dopo la partita l'allenatore Eusebio Di Francesco aveva parlato così dell'accaduto con cauto ottimismo: "Ci siamo un po' preoccupati per il ragazzo, ma sembra che sia solo una brutta botta che lo ha condizionato. Ho avuto paura, sì, è stata una botta sul petto, sulla parte destra, credo che la situazione si risolverà al meglio". Anche Antonio Conte aveva ammesso la preoccupazione: "Mi sono preoccupato quando ho visto che metteva la mano sul petto. Mi sono scaraventato sul campo e ho gridato per i soccorsi. Abbiamo vissuto nel tempo altre situazioni simili e non le auguriamo a nessuno".