Milan, Pioli: "Squadra giovane ma matura. Theo non convocato da Deschamps? Sono sorpreso"

PARIGI (FRANCIA) - Nel giorno della sfida di Europa League contro il Lilla (partita in programma alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano), l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha rilasciato un'intervista al quotidiano francese L'Équipe e parlando della sua squadre commenta: "Il progetto della proprietà è chiaro: non si guarda più al passato ma al presente e al futuro. Sono stati presi calciatori giovani e forti, l’obiettivo e fargli capire cos’è il Milan per riportare la squadra in alto, ai fasti del tempo". Il Milan ha collezionato fin qui 24 risultati utili consecutivi dopo lo stop della scorsa stagione per la pandemia da Coronavirus. Un ruolino niente male che ha portato i rossoneri a condurre sia in Serie A che in Europa League. A proposito delle reali possibilità di vincere lo scudetto, il tecnico ammette: "Se fossimo alla 32esima giornata in questa posizione direi di sì, invece mancano ancora tante partite e non dobbiamo deconcentrarci dal nostro obiettivo, che è quello di tornare in Champions".