Milan inceppato: contro il Bologna record di tiri ma zero gol

MILANO - Prosegue l'altalena di emozioni nel lunapark della Serie A. In un turno che sembrava favorevole al Milan, impegnato in casa contro il Bologna, con l'Inter all'Allianz Stadium contro la Juve e il Napoli a Bergamo a sfidare l'Atalanta, a perdere punti sono stati proprio i rossoneri, fermati sullo 0-0 al Meazza . La lotta scudetto si accende ancora di più e a ogni giornata sembra poter succedere davvero di tutto. I rossoneri sono ancora in vetta, ma è solo uno il punto che divide la squadra di Pioli dal Napoli secondo (in questo turno importante 3-1 alla Dea al Gewiss Stadium per gli azzurri di Spalletti). L'Inter, invece, è terza a -4 dal Milan, ma i nerazzurri di Simone Inzaghi dovranno recuperare il match del Dall'Ara contro il Bologna mercoledì 27 aprile. È dunque una lotta a tre, con la Juve che, per stessa ammissione di Massimiliano Allegri dopo il ko contro l'Inter, è ormai fuori dai giochi.

Milan appannato contro il Bologna

Nel posticipo del lunedì del Meazza, Leao e compagni hanno provato in tutti i modi a scardinare la retroguardia bolognese per conquistare tre punti importantissimi in ottica scudetto. La difesa di Mihajlovic, però, ha retto alla grande impedendo agli avversari di bucare la rete di Skorupski, provvidenziale in qualche circostanza. Al triplice fischio, il risultato è di 0-0. Un epilogo che fa felici Napoli e Inter e che infiamma la volata per il Tricolore. Dopo tre vittorie consecutive per 1-0 contro Napoli, Empoli e Cagliari, i rossoneri sono sembrati un po' appannati davanti al portiere avversario. Questa, infatti, è stata la partita in cui il Milan ha effettuato più conclusioni senza trovare la via del gol in Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/2005): 33. Il Diavolo deve ora guardarsi le spalle, le inseguitrici non mollano e promettono battaglia fino all'ultima giornata.