Milan, Pioli: "Scudetto? Giusto crederci fino alla fine"

MILANO - "È giusto crederci fino alla fine, noi siamo forti. Siamo stati davanti a tutti per tanto tempo e non per fortuna. Tutti insieme siamo più forti: i giocatori in campo e i tifosi sugli spalti. Sono sicuro che daremo il massimo fino all’ultimo minuto di questo campionato, abbiamo il rossonero dentro di noi". Sono le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa di Blessin per riscattarsi dopo i due 0-0 ottenuti contro Bologna e Torino . Poi sulle ultime prestazioni di Leao : "Non mi interessa discutere, se siamo ancora in lotta per lo Scudetto e per la Coppa vuol dire che tutti i giocatori stanno dando il meglio. Anche domani sarà marcato stretto, quindi dobbiamo essere bravi a metterlo nelle condizioni di sfondare”. Sulle presenze e assenze per la partita di domani: " Rebic e Bennacer stanno bene, possono giocare dall’inizio o subentrare. La situazione di Ibrahimovic la conosciamo tutti, lui non ci sarà".

Rebic, Messias, Diaz e Saelemaekers all'esame Milan: futuro in bilico

"Ibrahimovic? Ha l'intelligenza per fare la scelta migliore"

Poi ancora sulla lotta Scudetto: "Dipende sempre da noi per le prestazioni. Se giochiamo cose sappiamo possiamo sempre vincere, vogliamo fare i tre punti sempre da qui alla fine del campionato. I conti si fanno alla fine, mancano ancora sei partite". Pioli ha poi ringraziato il supporto dei tifosi: "Sono l’arma in più di questa squadra. Ci danno energia e dobbiamo approfittarne da qui alla fine. Noi in questo momento giochiamo per vincere e quando non ci riusciamo la delusione c’è, ma dalla mattina dopo si torna a essere determinati. I fischi per Kessié? Franck sta bene, è motivato. Dei fischi non mi importa, i tifosi sono con noi fino alla fine. Dobbiamo rimanere concentrati, queste sono solo di chiacchiere”. Sulle condizioni e sul possibile futuro di Ibrahimovic: "Ci sono problemi fisici che arrivano. Non c'è stata nessuna scelta sbagliata, speriamo di recuperarlo per le ultime partite. Futuro? Non credo sia cambiato qualcosa. Ibra ha l'intelligenza e il coraggio per fare la scelta migliore; noi saremo con lui qualsiasi scelta faccia".

Milan, Origi è preso. Con Ibra sarà addio

"Dobbiamo essere più precisi"

Pioli ha poi parlato dei pochi gol realizzati dal Milan nelle ultime uscite: "Noi dobbiamo pensare a vincere. Per farlo bisogna segnare, non prenderli aiuta. Non è merito solo dei difensori il non prendere goal, tutti stanno lavorando bene; e non è solo colpa degli offensivi la mancanza del goal. Bisogna essere tutti più precisi". Il Milan però ha subito solo 7 gol nel 2022: "Deve essere un dato decisivo, ma solo se accompagnato da una fase realizzativa più efficace". Sul Genoa di Blessin: "Quando si preparano le partite studiamo tanto gli avversari. Il Genoa nell'ultima partita ha ricevuto una pesante nella sconfitta ma non nella prestazione: gioca un calcio semplice ed efficace. Quindi abbiamo preparato delle situazioni per avere dei vantaggi. So che a voi piace parlare di piano A e di piano B. Li abbiamo anche per domani per cercare di essere più imprevedibili. Le assenze di Kjaer, Florenzi e Ibrahimovic sono importanti: sanno come si affrontano questi momenti. Io, però, confido tanto nella mentalità dei miei giocatori". Su chi sta giocando meglio tra Napoli e Inter: "Tutte hanno motivazioni altissime. Secondo me noi stiamo giocando bene, poi si giudicano i risultati com'è giusto che sia. Non sto guardando gli altri con così tanta attenzione". Sul calo di Brahim Diaz: "Ha fatto buonissime partite anche dopo il Covid. Le mie scelte sono andate anche in altre direzioni, ma Brahim sarà un giocatore importante da qui alla fine". Infine su una possibile quota Scudetto a 84 punti: "Vedere il bicchiere mezzo vuoto mi viene molto difficile. Noi pensiamo solo a domani, riprendiamo a vincere davanti ai nostri tifosi. I conti li faremo alla fine".