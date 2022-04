Elliott-Investcorp, il closing per il Milan a fine campionato

Si avvicina l'intesa tra Elliott e Investcorp per la cessione del Milan, con il fondo di investimenti mediorientale interessato a chiudere per una cifra che si aggirerebbe sul miliardo di euro. Stanto a quanto circola, è in corso la due diligence, cioè la fase di controllo dei conti e bilanci del club rossonero, ma il closing non dovrebbe comunque arrivare prima del termine del campionato. Si pensava che il tempo limite fosse di un mese al massimo, invece Investcorp avrà un margine di manovra più ampio per l'accordo.