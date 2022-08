Il Milan si allena a S. Siro: De Ketelaere prepara l'esordio

MILANO - Sotto gli occhi attenti di Paolo Maldini, seduto in tribuna, il Milan di Stefano Pioli ha svolto l'intera seduta di allenamento allo stadio Meazza di San Siro, dove sabato alle 18.30, affronterà l'Udinese, per l'esordio in campionato. I campioni d'Italia hanno testato il terreno di gioco. Unici assenti gli infortunati Zlatan Ibrahimovic e Tonali