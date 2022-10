Milan, Pioli punta Ancelotti

MILANO - Ci sono numeri che passano alla storia più del “150”, ma stasera Stefano Pioli al Bentegodi taglierà comunque un traguardo prestigio- so. Domenica scorsa, all’indomani della netta affermazione contro la Juventus, il tecnico emiliano ha festeggiato i tre anni sulla panchina rossonera. Un viaggio iniziato il 9 ottobre del 2019 da seconda scelta - il club aveva provato, invano, a convincere Luciano Spalletti, allora senza squadra ma ancora legato contrattualmente all’Inter -, in mezzo a molti dubbi e diverse contestazioni (come non ricordare i preventivi #PioliOut su Twitter). Tre anni dopo Pioli è diventato l’allenatore campione d’Italia e un idolo della tifoseria che per lui ha coniato un coro, “Pioli is on fire”, costruito sulla canzone “Freed from desire” del 1996, diventato un tormentone addirittura mondiale la scorsa estate. Stasera Pioli toccherà quota 150 panchine nel Milan. Dalla fine della scorsa stagione è nella top ten degli allenatori più presenti nella storia del club rossonero ed entro la fine di quest’annata ’22-23 si troverà all’ottavo posto, scavalcando l’ungherese Jozsef Banas (173 partite fra 1931-33 e 1937- 40) e Massimiliano Allegri (178 fra il 2010 e il 2014), colui che aveva vinto l’ultimo scudetto del Diavolo prima che Pioli interrompesse il lungo digiuno durato undici anni. Ma la scalata di Stefano, sorprese permettendo, è destinata a prose- guire ancora. Il tecnico ha il contratto in scadenza nel giugno 2023, ma il club ha un’opzione per prolungare l’accordo fino al 2024. Nei prossimi giorni è possibile che Pioli si ritrovi a Casa Milan con la dirigenza rossonera per mettere nero su bianco questo passaggio, inserendo probabilmente una nuova opzione fino al 2025. In fondo Maldini, prima della sfortunata gara col Chelsea di martedì, su questo aspetto è stato chiarissimo: «Pioli è un protagonista assoluto di questi anni, l’idea è di continuare a lungo con lui: ci troveremo presto per programmare un futuro che non è assolutamente in discussione».