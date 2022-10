Milan, casse piene con Emirates: rinnovo al raddoppio!

MILANO . La trattativa per il rinnovo con Emirates è prossima alla conclusione. Potrebbe essere questioni di giorni, con Ivan Gazidis che sarà chiamato a sistemare gli ultimi dettagli dell’accordo per poi procedere con le firme. Le cifre: si spiffera di un innalzamento che dovrebbe assestarsi sui 30-35 milioni annui , andando a raddoppiare i 15 che sono stati inseriti nell’ultimo bilancio, in aumento rispetto ai 14.2 del 2021 in quanto è scattato il premio scudetto. Il nuovo contratto con la compagnia aerea del Qatar , che potrà portare anche sbocchi commerciali negli Usa oltre che nei paesi arabi, dovrebbe essere siglato fino al 2028, esattamente come quello di Puma che entrerà in vigore da gennaio e che porterà al Milan ben 30 milioni netti all’anno, bonus esclusi.

Milan, una spinta in più per gli ottavi di Champions

In più, i rossoneri avranno una spinta maggiore per passare il turno in Champions League la prossima settimana. Con l’eliminazione della Juventus dalla fase a eliminazione diretta, la quota del market pool dei diritti televisivi potrà salire per le italiane che andranno agli ottavi di finale. Ecco perché contro il Salisburgo (partita che verrà trasmessa da Amazon Prime) sarà fondamentale, non solo per il risultato sportivo, ma anche per quello economico.