Milan, Pioli: "Napoli-Juve non sarà decisiva per lo scudetto"

Ospite domani del Lecce alle ore 18 al Via del mare, il Milan viene da un periodo no, complice il clamoroso pari in campionato contro la Roma subito in rimonta e l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Torino. In conferenza stampa, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha così presentato la gara, iniziando dalla decisione di partire in ritiro: "Nasce tutto da una mia esigenza, faccio fatica ad aspettare il giorno dopo quando c'è qualcosa che non va. Ho preferito parlare subito con i miei per spiegare cosa fare meglio e per far riposare bene tutti. Con la Roma avevamo giocato bene, col Torino una partita giusta fino al 70esimo. Non è una questione di seconde linee, ma di attenzione e volontà. Negli occhi dei miei giocatori ho letto determinazione e volontà. Sappiamo che nelle ultime due gare non siamo riusciti a raggiungere i risultati che stavamo controllando, ed è chiaro che dobbiamo fare tutti qualcosina in più, qualcosa di meglio".