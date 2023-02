Inter-Milan, il derby di Pioli e le condizioni di Ibrahimovic

MILANO - Invertire il trend negativo e rialzare la testa dopo la pesante batosta contro il Sassuolo: il Milan si prepara ad un derby contro l'Inter nel quale c'è da riscattare anche il recente ko di Supercoppa. Una grande occasione per i campioni d'Italia e per il tecnico, Stefano Pioli che alla vigilia della stracittadina parla così in conferenza stampa: "Abbiamo preparato un piano partita visto le nostre ultime uscite. Era tanto che non ci si allenavamo per una intera settimana. Ed è stata una ottima settimana. Il derby domani è una grande opportunità dobbiamo fare di tutto per coglierla". Avverte i nerazzurri, Pioli che aggiunge: "L'Inter arriva meglio per le ultime prestaioni e ha fatto meglio l'anno scorso nelle coppe ma possiamo ancora dimostrare di essere meglio di loro in campionato".

Milan, Pioli: "Le critiche non sono eccessive"

"Ho sempre pensato che si gioca la domenica per come ci si allena. Dal punto di vista del lavoro, della volontà di fare le cose con cura è stata un'ottima settimana. È abbastanza facile fare un'analisi della partita di Supercoppa. In partite così sentite gli episodi possono decidere la gara: noi abbiamo subito su tre situazioni da palla inattiva. Sono situazioni su cui dobbiamo fare meglio domani". Analizza così il derby Pioli che sul momento no del suo Milan aggiunge: "Le critiche non sono eccessive, non è che siccome ho vinto lo Scudetto non posso essere messo in discussione. Nelle ultime tre partite le critiche ci stanno tutte. Quando le cose non vanno sono il primo a mettermi in discussione, le persone mediocri non ammettono certi errori. Sono convinto che possiamo fare meglio, posso aiutare la squadra a fare meglio perché le ultime prestazioni non sono state alla nostra altezza. Per gli atteggiamenti visti in settimana, l'ho detto oggi ai miei giocatori, sono ancora più convinto di allenare un gruppo speciale e non un gruppo normale. Nelle difficoltà un gruppo normale ha altri atteggiamenti rispetto a quelli che abbiamo noi, rispetto all'unione d'intenti che ci sono qui a Milanello. Che lo spirito si sia perso non è così, ma dobbiamo dimostrarlo".