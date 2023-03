Milan, Theo Hernandez out: salta l'Udinese

Brutte notizie in casa Milan: Stefano Pioli perde un titolarissimo per la sfida in programma alle 20.45 alla Dacia Arena contro l'Udinese. Si tratta di Theo Hernandez che, influenzato, non è nemmeno partito con la squadra alla volta del Friuli e ovviamente non rientra nemmeno nella lista dei convocati. Il francese, dunque, si rivedrà dopo la pausa per le nazionali, quando i rossoneri entreranno nel vivo della stagione tra i quarti di Champions League, dove affronteranno il Napoli nella sfida tutta italiana, e un piazzamento europeo da conquistare.