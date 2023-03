Milan, Kjaer attacca Pioli: Stanco di non giocare, sono al top fisicamente

Alle prese con un momento piuttosto complicato - un solo punto nelle ultime tre partite di campionato - e una qualificazione alla prossima Champions League da conquistare, il Milan deve fare i conti anche con il malcontento di Simon Kjaer . Il difensore classe '89, che fin qui in stagione ha collezionato 15 presenze per un totale di poco più di mille minuti, non ci sta e al quotidiano danese DR ha lamentato il poco utilizzo da parte di Stefano Pioli.

Milan, le parole di Kjaer

L'infortunio al bicipite femorale e gli altri problemi muscolari lo hanno tenuto ai box per alcune settimane, ma l'ex Palermo ora si sente pronto: "Mi sono allenato continuamente per due mesi e non lo facevo da otto anni. A livello fisico sono al top. A volte le cose vanno come vuoi tu, a volte no. La partita del Tottenham è stata forse la mia miglior gara dopo l'infortunio. Non ho più giocato da allora e ovviamente sono deluso e stanco. Ho ancora la stessa fame ed energia per giocare, non ho perso la voglia di quando ero giovane. Tutto questo mi aiuta a restare ad alti livelli". Un messaggio piuttosto chiaro all'indirizzo del tecnico dei rossoneri Stefano Pioli.