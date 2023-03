Milan, allarme Brahim Diaz: il Real lo vuole indietro

MILANO - Oggi sono 110 partite, di cui 77 da titolare, con 16 gol. A fine annata saranno di più, ma nonostante questi numeri, il Milan potrebbe perdere uno dei giocatori sui cui ha comunque costruito il suo progetto tecnico negli ultimi tre anni e che il 14 febbraio, con il suo colpo di testa, ha deciso la doppia sfida con il Tottenham, riportando il Diavolo nei quarti di Champions dopo undici stagioni. Dalla Spagna, infatti, si fanno sempre più insistenti le voci che vogliono il Real Madrid deciso a riportare a casa Brahim Diaz. Il folletto di Malaga si trova a Milano dall’estate 2020. Arrivato in prestito, dodici mesi dopo Maldini riuscì a concordare con il club di Florentino Perez un altro prestito, questa volta biennale con scadenza giugno 2023. All’epoca del secondo accordo, Milan e Real Madrid non fissarono per iscritto alcuna cifra per il riscatto, ma ipotizzarono due valutazioni: 22 milioni la somma che il Milan avrebbe pagato per l’eventuale acquisto, 26 quella che il Real Madrid avrebbe dovuto mettere sul piatto per ricomprare Brahim Diaz. Chiaramente il Milan dopo tre stagioni in cui lo spagnolo, tolte alcune parentesi per cambi di sistema o per scelte tecniche differenti di Pioli, è stato al centro del progetto, non vorrebbe perdere un giocatore ancora giovane (compirà 24 anni il prossimo 3 agosto) e che è risultato ancor più fondamentale in virtù dell'impatto deludente di De Ketelaere. Considerando però gli investimenti che la dirigenza dovrà operare la prossima estate - su tutti un centravanti -, i 22 milioni ipotizzati due anni fa vengono ritenuti troppi. Il problema, come detto, potrebbe però andare oltre l’eventuale cifra da offrire al Real.