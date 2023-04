Calabria-Kvaratskhelia: il gesto non visto alla fine di Napoli-Milan

Affranto, avvilito, inconsolabile Khvicha Kvaratskhelia al termine del match pareggiato dal suo Napoli per 1-1 contro il Milan, che ha poi consegnato la semifinale ai rossoneri. Nel risultato finale, c'è tanto rammarico per esserci andati vicino, avendo disputato una partita di sacrificio e di volontà ma che non sono bastati. Nell'uscita del Napoli dalla Champions League c'è però parecchia responsabilità da parte del n.77, che sul parziale di 0-1, ha fallito un rigore nei minuti finali, un gol che poteva dare speranza e tempo in più agli uomini di Spalletti. È stato dopo il fischio finale che Calabria, vedendo Kvaratskhelia seduto e deluso sul terreno di gioco, che è andato a consolarlo. Nonostante avesse vinto il duello in campo (i due si trovavano sulla stessa fascia di campo), si è sentito in dovere di compiere questo gesto.

La serata "no" di Kvaratskhelia Kvaratskhelia ha abituato bene i tifosi, riuscendo sempre a fare la differenza, cosa che però non gli è riuscita tra andata e ritorno contro il Milan. Il suo compagno di reparto, Victor Osimhen (al ritorno dall'infortunio) ha segnato il gol del pareggio a tempo praticamente scaduto, ma non è bastato. Khvicha e tutti i napoletani non potranno mai sapere come sarebbe andata a finire se quel tiro dagli 11 metri fosse entrato, ma poteva riaccendere una speranza ormai impensabile all'84' minuto di gioco. Questo errore, comunque, non può e non deve cancellare quanto di buono fatto finora dall'ala sinistra georgiana.



Il messaggio social e le scuse Nella notte Khvicha Kvaratskhelia ha postato sul suo profilo Instagram un accorato messaggio per scusarsi con i proprio tifosi per il rigore sbagliato: "Mi è difficile vedere i vostri occhi pieni di lacrime, rendendomi conto che non ho potuto darvi felicità. Farò del mio meglio per imparare dall'esperienza di oggi. Sono profondamente dispiaciuto e assolutamente grato per il vostro sostegno che sento ogni secondo! Vi amo e vi prometto che torneremo più forti! Ci sono tante partite davanti a noi, quindi il sogno continua..."

A questo messaggio, hanno risposto in migliaia i tifosi del Napoli, per rincuorare il georgiano e fargli sentire la loro vicinanza. Tra i commenti del post, spunta anche quello di Rafael Leao, assoluto protagonista della doppia sfida, con "Crack", accompagnato poi da un cuore; a testimoniare l'enorme stima reciproca tra i due giovani talenti.

