Milan, Tolosa, Cardinale e il caso Europa: la Uefa parla chiaro, solo una!

La doppia proprietà di Gerry Cardinale potrebbe causare un problema per quanto riguarda le competizioni UEFA della prossima stagione. Il gruppo RedBird , infatti, è proprietario del Milan e del Tolosa e questa situazione potrebbe compromettere la presenza ai prossimi tornei europei di una delle squadre. Infatti, l'articolo 5 del regolamento UEFA spiega come due società in mano allo stesso azionista non possano partecipare contemporaneamente allo stesso torneo europeo o a due competizioni contigue.

UEFA, i criteri per l'esclusione: Milan o Tolosa?

Il Tolosa, nello specifico, ha vinto la Coppa di Francia e di conseguenza si è guadagnata sul campo la partecipazione alla prossima Europa League, mentre il Milan in Serie A è alle prese con la lotta per l'accesso in Champions. Ma a rischiare l'esclusione sarebbe il Tolosa o il Milan? La UEFA ha previso i criteri per decidere le priorità, basati su: gerarchia nelle competizioni europee, classifica in campionato e ranking UEFA delle Nazioni, in cui l'Italia è avanti alla Francia. Dunque, a fare le spese di questa situazione sarebbe il club francese. La stessa situazione si era presentata nel caso della Red Bull con Lipsia e Salisburgo: in quel caso venne percorsa la strada dei cambi di proprietà e di amministrazione per evitare l'esclusione di una delle due squadre.