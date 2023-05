Milan, futuro Ibrahimovic? Il Monza è pronto a provarci!

MILANO - Anche se è fermo per curare la lesione al gemello mediale del polpaccio destro, Zlatan Ibrahimovic fa sempre notizia. L’ultima che circola riguardo lo svedese è arrivata spinta dal maestrale di mercato, direttamente dalla Francia. Ibra, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno con il Milan, potrebbe riabbracciare il duo Berlusconi-Galliani al Monza. Il portale Footmercato parla di un accordo verbale già molto avanti tra le parti, con lo svedese convinto dal progetto di coloro che in passato sono già stati suoi mentori. Che Zlatan abbia intenzione di provare a continuare la sua magnifica carriera sul campo, non è un segreto per nessuno. Anche se in questa stagione l’attaccante ha collezionato solo 4 presenze (condite da una rete) con la maglia del Milan a causa dei fastidi fisici che hanno piagato gli ultimi mesi, Ibra non sembra aver preso ancora in considerazione l’idea di godersi la pensione. Anzi. Da quello che ha fatto capire, lui vorrebbe continuare. Potendo, non si allontanerebbe nemmeno da Milano, città che ormai considera praticamente come casa sua. Anche perché se un giorno pensione sarà, magari potrebbe occupare un ruolo dirigenziale magari proprio sotto alla Madonnina. Per il momento, Ibrahimovic continua a vedersi giocatore. Bisognerà però capire se il Milan continuerà a vedere in Ibra un proprio giocatore dopo il 30 giugno. Nell’attesa, il Monza avrebbe iniziato il corteggiamento. Conscio del fatto che i fattori per convincere il centravanti ci sono.