Palladino fa la storia: il Monza e la statistica con Inter e Juventus

La vittoria del Monza a San Siro contro l'Inter potrebbe essere vista come una novità. Non la è affatto. La squadra di Palladino in stagione ha dimostrato di potersela giocare e di riuscire a mettere in difficoltà le big. I nerazzurri in campionato non sono gli stessi della Champions e anche nell'anticipo serale del sabato lo hanno dimostrato. Dall'altra parte una squadra attenta, concentrata e pericolosa. I brianzoli hanno messo in campo le loro armi migliori per far male all'Inter di Inzaghi. Il risultato premia i biancorossi che dedicano la vittoria a Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva. Ma a stupire di più è un altro dato.