Leao, la nota sull’infortunio: rischia Milan-Inter di Champions

Il Milan rischia di dover fare a meno di Leao per la sfida d'andata nella semifinale di Champions League contro l'Inter . L'esterno portoghese è uscito dopo appena 10' della partita contro la Lazio per aver accusato un fastidio muscolare alla gamba destra. Nell'immediato post lo stesso giocatore ha voluto rassicurare tutti i tifosi rossoneri sui social , ma nella giornata odierna si è sottoposto ad accertamenti e la società ha comunicato le sue condizioni.

Milan, le parole di Pioli

Milan, le condizioni di Leao

Milan-Inter di Champions League rischia di perdere uno dei protagonisti più attesi. Rafael Leao resta in dubbio per la gara d'andata dopo aver accusato un fastidio nel match contro i biancocelesti. La società ha comunicato alla stampa delle condizioni del giocatore dopo gli accertamenti. Di seguito il responso degli esami: "Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto il portoghese hanno evidenziato una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. L’evoluzione del quadro clinico sarà monitorata giorno per giorno".