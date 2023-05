Milan, rifinitura con vista Inter: Leao in campo, si prepara così

È partito il countdown in vista dell'Euroderby: Milan e Inter si affronteranno domani alle ore 21 a San Siro. Giornata di rifinitura e conferenze per le due squadre: per i rossoneri parlano Stefano Pioli e Olivier Giroud, per i nerazzurri invece Simone Inzaghi e Federico Dimarco. Il Milan questa mattina ha dato il via alla rifinitura in vista del match di domani: primi 15 minuti aperti alla stampa, tutti gli occhi ovviamente su Rafael Leao.