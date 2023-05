Milan a rapporto dai tifosi: il confronto nel mirino della Procura Figc

Il Milan cade al Picco di La Spezia e si complica la corsa verso la Champions League. I rossoneri sono al momento quinti a meno quattro punti dalla Lazio . A far parlare della partita giocata alle ore 18 del sabato 13 maggio, però, non è soltanto il risultao ma quello che è successo al triplice fischio. Pioli e la squadra sono andati a rapporto dai tifosi nel settore ospiti e ora la FIGC indaga.

Milan, l'ironia social dopo la sconfitta

Milan, la Figc indaga

"Ci hanno spronato in vista del ritorno contro l'Inter". Queste le parole con cui Pioli ha smorzato la questione, ma la situazione al momento non sarebbe del tutto chiara. Per questo la Procura Federale starebbe indagando proprio per quanto successo al Picco. A riportare la notizia è l'ANSA, che aggiunge come la FIGC voglia capire bene le motivazioni del colloquio con i supporters rossoneri da parte del Milan. Il motivo? E' scritto che "il Codice di Giustizia Sportiva della Figc, infatti, contiene una norma che vieta le così dette 'gogne pubbliche' a cui i calciatori si sottopongono per compiacere le frange più estreme delle varie tifoserie".