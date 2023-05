Milan, Leao si allena in gruppo: c'è ottimismo per l'Inter

Milan, la Figc indaga dopo il confronto coi tifosi

Milan, Leao in gruppo

Davanti a tantissimi tifosi, giunti a Milanello per sostenere la squadra e guardare da fuori l'allenamento della squadra, Pioli e i ragazzi hanno svolto una seduta tattica in preparazione alla sfida contro l'Inter. Un derby sentitissimo, ma non potrebbe essere altrimenti e la speranza è riposta anche nel recupero di Leao. Il portoghese ha lavorato per intero coi compagni, eccezion fatta per la partitella finale. Per questo filtra ottimismo in vista della gara di Champions contro i cugini.